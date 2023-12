(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il team indipendente sarà chiamato ad aggiornare gli studi fin qui realizzatie conseguenze derivanti dall'esposizione all'

Altre News in Rete:

Senza la galleria San Silvestro e con i cantieri in corso, traffico in tilt a sud della città: riapre viale Primo Vere

...sud sino all'incrocio con via Celommi con una variante - specifica il presidente di- . ... visto che è statauna fermata dinanzi al negozio Di Donato in via della Bonifica e poi ...

Istituita la commissione sull'uranio impoverito: cosa cambia con il decreto di Crosetto ilGiornale.it

Difesa, Crosetto: istituita commissione per studi sull'uranio impoverito Tfnews

Juve, gaffe Borghi: “La mia frase sui bianconeri era solo una battuta”

Enrico Borghi ha motivato la frase infelice espressa recentemente contro la Juventus nel quale accusava gravemente i bianconeri di disonestà ...

Editoria e AI, sviluppi sulla tutela del diritto di autore e best practices internazionali

Nel solco del dibattito che sta impegnando da mesi autori, giornalisti ed editori la Federazione degli Editori Europei si è espressa - tramite il “Position paper on Artificial Intelligence” - sull’uso ...