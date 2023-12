(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Questa guerra ci è stata imposta, non abbiamo scelta, il 7 ottobre ha cambiato tutto", questo è stato il messaggio ad un gruppo di parlamentari italiani ed europei in visita di solidarietà in"Questa guerra ci è stata imposta, non abbiamo scelta, il 7 ottobre ha cambiato tutto, dobbiamo difenderci, cacciareda Gaza.

Altre News in Rete:

Vietare la carne coltivata è propaganda: non ci sono pericoli per la nostra salute

La premier Giorgia Meloni ha festeggiato: "alimenti sani per tutti e non produrre alimenti ... Usa,e Singapore Per ora la carne coltivata non è autorizzata nell'Ue; invece nel giugno ...

Israele: "Vogliamo distruggere Hamas che è minaccia per Occidente, non i palestinesi" Adnkronos

La preoccupazione di chi vive a Gaza: “Fine della tregua Israele ricomincerà a bombardare Il Fatto Quotidiano

Mo: Bagnasco (Fi), 'far parlare diplomazia e non cadere in trappola Hamas'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Essere al fianco di Israele non significa voler annientare il popolo palestinese, significa fermare Hamas, una pericolosa organizzazione fondamentalista di matrice terroris ...

Manifestazione pro Israele, Roma scende in piazza. Presenti molti politici

Il sit-in a Roma, in migliaia contro l'antisemitismo, piazza del Popolo blindata. Presenti molti leader politici: Salvini, Calenda, Tajani, Conte e Schlein ...