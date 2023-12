Israele-Palestina | la porta stretta dell’alternativa

Leggi su ilmanifesto

Lega, Fratelli di Italia, Pd, Cgil, l'Unione delle comunità Romanès in Italia e la Comunità religiosa islamica hanno partecipato ieri a una manifestazione contro l'antisemitismo e il terrorismo convocata dall'Unione