Israele-Hamas | italo israeliano | “Al rave scampato ai terroristi come mio nonno dai nazisti”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Ero andato al festival Supernova per ballare”, ma sono stato costretto a fuggire daidimioYakov dai. Tomer, 24 anni, è un ragazzo. Ferito al braccio, racconta la sua storia ad una delegazione di parlamentari italiani ed europei in visita di solidarietà in. Alle 6.30 del mattino, quando tutto è cominciato “sono corso alla macchina, ho guidato il più in fretta possibile”, rievoca Tomer parlando di una fuga disperata, durante la quale è stato ferito tre volte al braccio destro da colpi d’arma da fuoco, ma ha continuato a guidare col sinistro. Fino a quando è stato costretto ad abbandonare l’auto, assieme ai suoi amici. “Abbiamo corso per tre ore, nascondendoci fra i ...