Israele-Gaza | Guterres invoca per la prima volta articolo 99 Carta Onu | cos’è

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il segretario generale dell'Onu Antoniohato l'art. 99 delladelle Nazioni Unite allertando così il Consiglio di Sicurezza sulla situazione umanitaria ae sollecitando l'organismo a promuovere un cessate il fuoco. Citando l'99 in una lettera al Consiglio di Sicurezza, il capo delle Nazioni Unite utilizza quello che

Altre News in Rete:

Israele nella Striscia di Gaza: tensioni e sfide, analisi e scenari

🔊 Ascolta articolo - Un Lungo Scontro in Vista L'attacco israeliano nel sud della Striscia disi preannuncia come una campagna protratta nel tempo. Fonti degli Stati Uniti, riportate dalla Cnn, indicano che questa operazione potrebbe estendersi per diverse settimane, evolvendo a gennaio ...

Media: esercito di Tel Aviv circonda casa leader Hamas Sinwar. LIVE Sky Tg24

Che cosa è successo oggi 6 dicembre

Onu: “A Gaza l’orrore totale”. Israele progetta 1.738 nuove case a Gerusalemme Est. Netanyahu: “Solo questione di tempo prima di prendere Sinwar”. Accerchiata la casa del leader di Hamas nella ...

Combattimenti nel sud della Striscia di Gaza, un video mostra la portata della devastazione

VIDEO : L'offensiva di terra israeliana ha raggiunto Khan Younis, considerata un'area relativamente sicura fino a poche settimane fa. Ecco le immagini pubblicate dall'esercito di Tel Aviv ...