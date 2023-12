«Israele chiuderà l’operazione sulla Striscia di Gaza entro gennaio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’attuale operazione di terra adurerà diverse settimane ma «passerà ad una strategia «a bassa intensità e iperlocalizzata» che prenda di mira militanti e leader di Hamas. A riferirlo alla Cnn alti funzionari della Casa Bianca. Ma mentre la guerra entra in questa nuova fase gli Stati Uniti sono preoccupati per come si svolgeranno le azioni nelle prossime settimane. Le forze di difesa israeliane sono state avvisate e invitate duramente a non replicare quello che è successo al nord della. Parole che la Cnn rivede in quelle del segretario alla Difesa Lloyd Austin, che oggi ha ammonitosul fatto che può «vincere nella guerra urbana solo proteggendo i civili». Intervenendo al Reagan National Defense Forum Austin ha affermato che il sostegno ...