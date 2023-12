Israele | attacco a Gaza durerà fino a gennaio 2024 | lo scenario

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Per indebolire Hamas non basterà il mese di dicembre. Gli Usa premono: ridurre le vittime civili L'dinel sud della Striscia didiverse settimane e solo a, probabilmente, si trasformerà in un'operazione di intensità inferiore con raid localizzati per colpire obiettivi specifici di Hamas. E' loche delineano