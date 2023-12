Israele | attacco a Gaza durerà fino a gennaio 2024 | lo scenario

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – L'dinel sud della Striscia didiverse settimane e solo a, probabilmente, si trasformerà in un'operazione di intensità inferiore con raid localizzati per colpire obiettivi specifici di Hamas. E' loche delineano fonti degli Stati Uniti alla Cnn. Un membro dell'amministrazione di Joe Biden, in particolare, esprime preoccupazione per i possibili sviluppi nelle prossime settimane. Washington ha avvertitoin maniera "netta" e "diretta": le forze di difesa (Idf) non possono utilizzare nuovamente le strategie impiegate nell'offensiva nel nord della Striscia die devono agire per ridurre al minimo le vittime civili. Le parole del segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ...