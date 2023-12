Isola dei Famosi 2024 | arriva una nuova coppia di opinionisti? Cambia anche l’inviato

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Laedizione dell’deidebutterà tra marzo e aprile come da tradizione, ma spuntano già interessanti novità su ciò che attende i telespettatori. A quanto pare i vertici del Biscione vorrebbero proporre una stagione più dinamica e giovanile, partendo appunto da un sostanzialemento nel cast della conduzione. Confermata naturalmente Ilary Blasi al timone, spicca unadi. E non solo perchésembrerebbe essere prossimo are.deimenti alla conduzione Stando a quanto emerso in queste ore, il ritorno dell’deisarà ...