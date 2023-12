IO CANTO | CONTINUA LA GARA MUSICALE MEGLIO LO SHOW DI CANALE 5 O THE VOICE KIDS?

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Mercoledì 6 dicembre, in prima serata su5, terzo appuntamento con “IoGeneration”, il talentcondotto da Gerry Scotti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, prosegue l’appassionate sfidatra i giovani talenti. La scorsa puntata si sono affrontate nuovamente le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta e il team di Zanicchi ha visto l’eliminazione di due dei suoi componenti. I giurati Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola valuteranno le esibizioni e determineranno la classifica della puntata, che potrà, però, essere ribaltata dal voto di 100 componenti del pubblico in studio. Questa settimana, eccezionalmente, Chiara Tortorella prenderà il posto di Al Bano diventando così ...

