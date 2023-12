Intervista esclusiva a Francesca Bergesio | Miss Italia 2023 | «Oltre la bellezza c’è un mondo da scoprire»

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Incontrareè stato come assistere all’aurora di una nuova era neldellae della cultura. Giovane, carismatica e sorprendentemente matura,incarna una sinfonia di qualità che trascendono il mero concetto diesteriore. Vincitrice del titolo di, questa diciannovenne piemontese si è distinta non solo per la