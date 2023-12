Inter versione Transformers anche per Inzaghi | novità contro l’Udinese

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)diin trasformazione o, meglio, ina San Siro. Il weekend nerazzurro si preannuncia particolarmenteessante per ciò che riguarda l’extra-campo main campo bisogna fare attenzione alledi formazione previste TRASFORMAZIONE NERAZZURRA – La maglia Special Edition realizzata da Nike pere Paramount+ sarà protagonista in-Udinese a San Siro. Il logo del main sponsor rimpiazzato da quello dedicato alla sagaper pubblicizzare l’ultimo capitolo (“Il risveglio”) è sicuramente particolare. E lenerazzurrenon finiscono certo con ...

La speciale maglia dell'Inter dedicata ai Transformers

Le repliche ufficiali Home Stadium della speciale maglia sono già in vendita sullo store ufficiale dell'da oggi 6 dicembre a un prezzo di 94,99 euro per lastandard e a 74,99 euro per ...

