Inter-Udinese | San Siro verso il sold out | info utili per i tifosi allo stadio

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Sanilout in occasione di, gara valida per la 15ª giornata di Serie A prevista sabato 9 dicembre alle ore 20.45. Ecco lermazioniper iche si recherannoRMAZIONI– A seguire le indicazioni pubblicate sul sito dell’in vista di. “Sarà importante per tutti irecarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 18:45. A seguito dei cambiamentivenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi ...