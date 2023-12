Inter-Udinese | i friulani preparano la sfida alla capolista | il programma

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’sabato 9 dicembre alle 20.45 ospiterà l’a San Siro per la quindicesima giornata di Serie A. La squadra di Cioffi, reduce dal pirotecnico 3-3 con il Verona, ha svolto oggi un allenamento pomeridiano. Di seguito il lavoro deiVERSO LA– L’di Simone Inzaghi, prima in classifica dopo la pesante vittoria sul campo del Napoli, si preparacasalinga con l’, ossia la prima partita a San Siro del mese di dicembre che si avvia già verso l’ennesimo sold-out. Idi Gabriele Cioffi, reduci dal 3-3 con il Verona, hanno svolto oggi un allenamento pomeridiano al Bruseschi. Ilha previsto prima una fase di ...

Altre News in Rete:

Serie A: Juventus - Napoli a Orsato e Di Bello per Inter - Udinese

A La Penna Atalanta - Milan, Rapuano per Roma - Fiorentina. Tutte le designazioni per la 15esina giornata

Inter, una notte... da Transformers: ecco la maglia speciale contro l'Udinese La Gazzetta dello Sport

Serie A, la programmazione della 19ª giornata di campionato

La programmazione della 19ª giornata di Serie A 2023/24 A parziale rettifica del C.U. pubblicato lo scorso 6 settembre 2023 (leggi qui l'articolo), la Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i ...

Iezzo: "Meret non ha colpe, non è il problema del Napoli"

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli, in questo momento, non può porsi degli obiettivi a lungo termine. L’obiettivo dev’esser ...