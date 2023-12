Inter | Thuram | “Il mio gol più bello quello contro il Milan”

Altre News in Rete:

Thuram, il nuovo gemello del gol di Lautaro: "L'Inter scelta migliore'

, il nuovo gemello del gol di Lautaro: "L'scelta migliore' La gioia per il grande gol nella stracittadina rappresenta solamente una ciliegina nell'inizio del percorso meneghino del figlio ...

Inter News: acquisti estivi, Thuram come Kane e Bellingham Passione Inter

Thuram sullo Scudetto: «Non è una lotta solo contro la Juventus» | OneFootball

Intervistato da Sky Sport, Marcus Thuram, ha parlato del suo arrivo all’Inter e di altri temi: SCUDETTO- «Scudetto Non è lotta a due, anche perché non giochiamo contro la Juventus ogni weekend. Ci so ...

Inter, Marotta ha chiarezza sul futuro di Lautaro

"Stiamo negoziando. C'è di buono che lui ha grande senso di appartenenza, una qualità non da poco di questi tempi".