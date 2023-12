Altre News in Rete:

Inter, rinnovo Lautaro: Marotta si sbilancia - Top News

In realtà il club sta lavorando per trattenere un giocatore così fondamentale per il reparto offensivo dell'e per trascinare la squadra: la volontà è di chiudere entro la Befana con l'Epifania ...

GdS: “Dumfries-Inter, rinnovo lontano: distanza sulle cifre. Sarà addio se…” fcinter1908

Moggi: “Sarebbe stato più sportivo parlare della bellezza dell’Inter anziché contestare l’arbitro”

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera: “La sfida con il Napoli Il Napoli non è da affrontare a cuor leggero. Non ha il miglior Osimhen e in difesa ...

Inter, Marotta ha chiarezza sul futuro di Lautaro

"Stiamo negoziando. C'è di buono che lui ha grande senso di appartenenza, una qualità non da poco di questi tempi".