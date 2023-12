Inter | offerta ufficiale per un talento svedese Ma si inserisce un top club spagnolo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’avrebbe presentato un’per un27ennedi proprietà dell’Allsvenskan Djurgårdens. La situazione. SITUAZIONE – Queste le parole di Matteo Moretto su Twitter. “Il Barcellona entra nella corsa per Lucas Bergvall, 17ennedell’Allsvenskan Djurgårdens. Primi contatti diretti tra il Barça e l’entourage del centrocampista. L’ha già fatto un’. Manchester United, attento“. Fonte: Twitter Matteo Moretto-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...

Altre News in Rete:

Inter in pole per Tiago Djalò: la posizione della Juve

Per farlo dovrà però sorpassare i nerazzurri rilanciando con un'più alta, che almeno per ora non è ancora arrivata. Motivo per cui l'rimane favorita, ma non è sicura di aggiudicarsi ...

Offerta indecente a Calhanoglu: 43 milioni sul tavolo dell'Inter CalcioMercato.it

Moretto: “Bergvall, offerta ufficiale dell’Inter. Ma si inserisce anche il Barça” fcinter1908

Transformers arrivano a San Siro: l'Inter indosserà una maglia speciale dedicata alla saga

In occasione della partita di Serie A Inter-Udinese, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale dedicata ai Transformers.

Mercedes A 250 e Vibes: caratteristiche, dotazioni, design e interni della special edition

Mercedes ha lanciato in Italia una versione speciale della Classe A con il nome di Mercedes A 250 e Vibes, limitata a soli 50 esemplari.