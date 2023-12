Inter e rotazioni | vietato scegliere tra Serie A e Champions League

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Momento di scelte in casa, con le due sfide contro Udinese e Real Sociedad in arrivo, prima della trasferta contro la Lazio. Il che significa anche, per Simone Inzaghi, il momento di valutare leper le due sfide. Una cosa è certa: nelle scelte ècosa sia più importante traA e. UGUALE IMPORTANZA – Schierare i titolarissimi contro l’Udinese, o contro la Real Sociedad? Un argomento decisamente divisivo, specialmente ascoltando le opinioni dei tifosi dell’. Per qualcuno, meglio rischiare di arrivare secondi nel girone – con tutti i rischi che ne conseguirebbero – pur di non sbagliare nulla in campionato. Per altri, meglio concentrarsi di più sulla gara europea al fine di avere un sorteggio più ...