Inter | coppie miste per Udinese e Real Sociedad? Arnautovic e Sanchez scalpitano

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Con un intenso filotto di gare in programma per l’, a partire da quella di sabato a San Siro contro l’, Simone Inzaghi è chiamato a valutare diverse rotazioni in squadra. Non ne è esente l’attacco, che nelle due sfide di campionato e Champions League potrebbe vedere delle “”. ALTERNANZA – Nelle due sfide contro, in casasono previste diverse rotazioni. Tenendo naturalmente in conto anche l’insidiosa trasferta di Roma contro la Lazio in programma proprio dopo la sfida di Champions League. Coinvolto, naturalmente, anche l’attacco, che per forza di cose in questa stagione sta poggiando sulle prestazioni e sui gol di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Impensabile che i due possano giocare per novanta ...