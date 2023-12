Inter-Atalanta Primavera 3-1 | super ripresa e qualificazione ai quarti

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Termina con il punteggio di 3-1, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 1-1. QUALIFICATI ? Come nel primo tempo, anche nellal’di Chivu parte fortissima, tant’è che dopo cinque minuti si riporta in vantaggio: Pardel perde palla in porta, Spinacce la ruba e la dà a Quieto. Il veneziano si appoggia a Di Maggio che arriva dalle retrovie e tira. La conclusione viene respinta e l’torna in vantaggio. I nerazzurri di Milano non mollano la presa e al 60? calano anche il tris: Akinsanmiro ruba palla a centrocampo, manda in profondità ed arriva il rigore grazie allo scatto di Sarr. Ammonito Pardel. Dal dischetto non sbaglia Sarr. Undici minuti più tardi è ancora Sarr a sfiorare il ...