Inter-Atalanta Primavera 3-1 | pagelle | Motta scheggia e Spinacce 7

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L’vince contro l’agli ottavi di finale di Coppa Italiacon il risultato di 3-1.è il migliore in assoluto, unalo accompagna con il 7, ledella partita. Raimondi 6: Nessuna colpa sul gol di Riccio, che lo anticipa in mischia approfittando della confusione in area di rigore. Sul tiro di Manzoni sempre nel primo tempo blocca in due tempi, poco sicuro.– DIFESA Nezirevic 6: Sostituisce Aidoo al meglio. Benissimo in fase difensiva, non lo supera nessuno e sfrutta la grande fisicità. – dal 58? Aidoo 6: Difensivamente non è mai chiamato in causa, in fase offensiva dà il solito apporto. Stante 6: Il più pulito nella ...