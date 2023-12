Inter | Altobelli | «Lautaro? Sarebbe bello finisse la carriera qui!»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le parole di Spillo, ex attaccante dell’, sul rinnovo diMartinez: «Può battere il mio record di gol, e glielo auguro!» Spillo, con 209 gol è il secondo miglior marcatore della storia dell’dopo Peppino Meazza, ma il suo record potrebbe non durare per sempre, soprattutto dopo la fumata bianca, ormai prossima, del rinnovo diMartinez.vistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex nerazzurro fa il tifo perchè l’argentino riesca a superarlo nella classifica all time. Di seguito le sue parole. RECORD DI GOL – «Lo incontrai a una cena all’ambasciata del Qatar e glielo dissi senza problemi: “sei l’unico che può superarmi”. E glielo auguro davvero». FAN DELLA PRIMA ORA – «Mi piace tantissimo. Fa gol, lotta, si sacrifica, ...