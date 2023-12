Integratori alimentari | i dosaggi da rispettare e quando assumerli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNella società attuale, è aumentano l’interesse per l’utilizzo deglida affiancare a un’alimentazione corretta e ad altri comportamenti salutari. Naturalmente, anche per quello che riguarda le modalità di assunzione di questi prodotti, è essenzialecon precisione iconsigliati e conoscere in quale momento della giornata. Comprendere idegliCapire icorretti degliè essenziale per massimizzare i loro benefici per la salute. Ogni integratore ha una dose raccomandata che deve essere rispettata per garantire l’efficacia e prevenire eventuali effetti collaterali. Prima ...