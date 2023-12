Insigne | “Napoli casa mia Il sogno era rimanerci tutta la vita | non è stato così”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Mi manca tutto di, èmia ma io e la mia famiglia stiamo benissimo in Canada”. Parole, proferite a Sky Sport, di Lorenzo, che era al “Maradona” domenica scorsa per assistere a-Inter. “Tornare in quello stadio è sempre un’emozione incredibile – confessa – Sin da bambino ho sognato di fare quello che ho fatto con la maglia del, esserne il capitano. Il mioerala, non èma illo porterò sempre nel cuore. Èmia, volevo rimanere di più ma è andata come è andata e va bene lo stesso”. SportFace.

