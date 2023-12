Insigne confessa | «Mi manca tutto di Napoli | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lorenzo, attaccante del Toronto ed ex, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua passata esperienza in azzurro Lorenzo, attaccante del Toronto ed ex, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua passata esperienza in azzurro. PAROLE – «Midi, è casa mia ma io e la mia famiglia stiamo benissimo in Canada. Tornare in quello stadio è sempre un’emozione incredibile. Sin da bambino ho sognato di fare quello che ho fatto con la maglia del, esserne il capitano. Il mio sogno era rimanerci tutta la vita, non è stato così ma illo porterò sempre nel cuore. È casa mia, volevo rimanere di più ma è andata come è andata e va bene lo stesso».