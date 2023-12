Infortunio Djimsiti | la diagnosi del difensore dell’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le condizioni attuali delBeratuscito ieri sera contro il Torino causaDurante Torino Atalanta ilnerazzurro Beratè uscito per: contesto abbastanza fatale nella sconfitta degli orobici in terra sabauda. Quali sono le condizioni dell’albanese? Laufficiale riscontrata a Zingonia è la seguente: lesione primo grado muscolo otturatore interno sinistro. Il report atalantino sottolinea anche questi dettagli dall’ultimo allenamento. Lavoro individuale per Toloi, Kolasinac e Palomino. Terapie per Scamacca mentre Zappacosta è in gruppo