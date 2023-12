Infermieri | non più eroi | Stipendi da 1 400 euro | turni doppi e rischio aggressione

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Parla Nicola Lunetti, infermiere da 35 anni nell'azienda ospedaliera di Pisa e segretario toscano del sindacato Nursing Up

Altre News in Rete:

Manovra 2024, approdo in Senato slitta al 18 dicembre: da governo quattro emendamenti

... ora cercano di aggiustarne alcuni ma il numero di medici,e insegnanti che stanno ... "Ancorac'è il parere sul testo del dl Anticipi - rileva il senatore dem - e sulla manovrasono ...

Sciopero di medici e infermieri criticato da Matteo Bassetti: "Non siamo metalmeccanici, di mezzo c'è salute" Virgilio Notizie

Sciopero medici e infermieri, la critica di Bassetti: “Non andrebbe fatto, che immagine diamo” Il Tempo

Mes: Renzi, 'Meloni dirà sì, ennesimo passo indietro'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Mercoledì 13 dicembre Giorgia Meloni tornerà in Aula per il Consiglio Europeo e sono curioso di ascoltare che cosa avrà da dire, io le risponderò in dichiarazione di voto.

Manovra. Slitta al 18 dicembre l'approdo in Aula al Senato. Atteso emendamento Governo su taglio pensioni medici e infermieri

Ma per evitare una fuga anticipata verso le pensioni di medici e infermieri che già scarseggiano in corsia, l'esecutivo è pronto non solo a salvare quelle di anzianità, ma anche ad attenuare il taglio ...