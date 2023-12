Incidente sulla Statale 16 a Bardella | Donna di Ortona Trasportata in Ospedale

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Chieti - "Scontro tra veicoli poco prima delle 14, coinvolta un'automobilista che ora riceve cure a Lanciano" Unstradale è avvenuto poco prima delle 14strada16, precisamente in località, trae San Vito, al km 476+400. Nello scontro, unadiè rimasta ferita ed è stata immediatamenteina Lanciano. La vittima viaggiava a bordo di un'auto coinvolta in una collisione con un secondo veicolo, anch'esso guidato da un residente di. La dinamica dell'e le circostanze che lo hanno provocato sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. leggi tutto

