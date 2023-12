In Ucraina sarà Natale il 25 dicembre

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questoper l’unmemorabile, il primo che tutto il Paese celebrerà il 25, malgrado la varietà dei suoi culti, che si dividono tra ortodossi e minoranze cattoliche di rito orientale. Per questo, fin qui, la grande maggioranza degli ucraini seguiva il calendario giuliano, sfasato di quindici giorni. Ma quest’estate il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato i documenti che spostano ufficialmente la festività delal 25, in linea con l’usanza occidentale, che osserva il calendario gregoriano. Una scelta politica, di alto valore simbolico, che era già stata in parte anticipata lo scorso anno, adottata per «abbandonare l’eredità russa di imporre le celebrazioni natalizie il 7 gennaio» e molto richiesta dalla popolazione, desiderosa di ...