In Ucraina milioni di di dollari in aiuti umanitari Ma servono più armi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dal Gabinetto del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak, ha fatto sapere a Unian che gli Stati Uniti sono fondamentali per il prosieguo della resistenza e senza di loro l’potrebbe perdere la guerra. Yermak, in visita a Washington, ha chiesto al Congresso ad approvare ulteriori finanziamenti aggiuntivi per la difesa dell’. «Se gliattualmente in discussione al Congresso saranno ritardati è continuare la liberazione dei territori in mano russa sarà impossibile». Nel frattempo la Gran Bretagna si è impegnata a fornirea per 46didi cui 9,8diper affrontare l’inverno. David Cameron, capo della diplomazia di Londra è in arrivo a Washington, primo viaggio negli ...