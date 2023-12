In migliaia a Roma per dire no al terrorismo e all’antisemitismo Sul palco ministri e opposizione

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Oltre duemila ieri sera in piazza del Popolo aper partecipare alla manifestazione promossa dall’Unione delle Comunità ebraiche. Quasi quattro ore di interventi dal, dai rappresentanti della comunità ebraica a esponenti di governo fino a membri della società civile per‘no’e al. Bandiere di Israele, dell’Italia ma anche della pace hanno colorato la piazza blindata dalle forze dell’ordine. Aincontro l’antisemitismo “L’appello più importante oggi è quello di far capire che la religione non deve trasformarsi in nessun modo in uno strumento di guerra”, ha detto la presidente dell‘Unione delle comunità ebraiche Italiane, Noemi di Segni. “Il massacro del 7 ottobre è stato presto rimosso da gran parte della ...