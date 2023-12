Improvvisamente a Natale mi sposo | la recensione del film con Diego Abatantuono

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilmi, 2023. Regia: Francesco Patierno. Cast:, Violante Placido, Michele Foresta, Nino Frassica, Elio, Primo Reggiani, Valentina Filippeschi, Carol Alt.Genere: commedia. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale.Trama: Lorenzo ha in mente unun po’ diverso da quello solito, e la famiglia non è interamente d’accordo. Ha senso far uscire in sala il seguito di unrealizzato per le piattaforme, al netto del successo del prototipo? Domanda più che lecita quando si è venuto a sapere che il sequel di(qui la nostra), commedia festiva di ...