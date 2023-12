(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Comunicato Stampa I carabinieri della stazione di San Giorgio La Molara e del nucleo ispettorato del lavoro di Benevento, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore 50enne della provincia di Avellino … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Altre News in Rete:

6 dicembre 2007: sedici anni fa la tragedia della Thyssen

In prossimità della raddrizzatrice, unscorrimento del nastro contro la carpenteria ... Vennero prelevati gli estintori presenti lungo la linea, ma il loronon riuscì a domare le ...

Impiego irregolare di lavoratori stranieri, denunce e sanzioni Fremondoweb

Cena con spettacolo, ma irregolare: dalla mancanza delle autorizzazioni all'impiego di personale in nero maxi multa ... il Dolomiti

Lavoro nero e carenze in materia di sicurezza. Night chiuso, denunciato il titolare di 79 anni

Carabinieri chiudono un locale notturno di Stroncone per gravi mancanze in materia di sicurezza e impiego di lavoratori irregolari. Denuncia e sanzioni per il titolare per un totale di 17mila euro.

Provvigioni in nero e affitti irregolari, evasione milionaria tra Sassuolo e Fiorano

avendo trovato un impiego in una delle imprese operanti nel distretto ceramico, avevano la necessità di reperire in tempi brevi una sistemazione alloggiativa, così dovendo cedere a offerte irregolari ...