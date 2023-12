Altre News in Rete:

Iliad Flash 180 arriva sotto l'albero di Natale

Come già fatto nel mese di agosto quest'anno , ora in occasione del Natalepropone di nuovo la sua offerta180 dedicata agli utenti con un consumo dati mensile elevato: il pacchetto include 180 GB di traffico dati in 4G, 4G+ e anche 5G dove disponibile, più ...

Iliad Flash 180 arriva sotto l'albero di Natale macitynet.it

Iliad FLASH 180 è tornata con una versione natalizia: ecco come attivarla TuttoAndroid.net

Iliad, per Natale arriva l'offerta Flash 180: 180GB di internet in 5G a 9,99 Euro al mese

Iliad lancia il lancio della nuova offerta 'Flash 180', che include 180 gigabyte di internet anche in 5G a 9,99 Euro al mese.

Iliad, fino al 27 dicembre torna l'offerta Flash 180 a 9,99 euro al mese

In occasione delle festività natalizie, iliad ha riproposto FLASH 180, l'offerta che, al prezzo di 9,99 euro al mese, comprende "per sempre" 180 GB in 4G/4G+ e 5G per navigare, chiamate e SMS ...