Il triste primato di Roma | è la capitale dei femminicidi nel 2023

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) È lunga, lunghissima, la lista di nomi di donne che sono state uccise nel corso delin Italia e, ancora una volta, si attesta ai primi posti tra le città con più casi dio e maltrattamenti. Nella, infatti, si registrano all'incirca 10 casi di maltrattamento al giorno. Le donne uccise in Italia nelin totale sono 105, dati aggiornati al 28 novembre con gli omicidi di Meena Kumari, 66enne uccisa a colpi di bastone a Salsomaggiore Terme e Vincenza Angrisano uccisa ad Andria dal marito. Di queste 105 vittime di omicidio, in 41 sono state classificati come «o» in quanto uccise da conviventi tra le mura domestiche. La violenza nei confronti delle donne è in costante crescita e, se nel 2022 lasi attestava quale città in ...

Inquinamento: in Veneto si risveglia l''eco - coscienza', in 6 mesi oltre 73mila richieste all'azione collettiva Aria Pulita

L'aria che si respira in Veneto inizia a pesare anche sulla coscienza dei suoi abitanti. Dopo aver segnato ildi area tra le più inquinate in Europa, il Veneto è anche tra le regioni italiane in cui il sentimento di 'eco - coscienza' sembra essere più forte e solido che in altre parti del ...

