Il silenzio ingiustificato dell’Onu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La sessione speciale delle Nazioni Unite guidata da Israele il 4 dicembre scorso è stata organizzata per condannare ilsull’uso dello stupro da parte di Hamas come arma di guerra e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui crimini sessuali contro le donne durante i massacri del 7 ottobre scorso. La senatrice Kirsten Gillibrand che rappresentava gli Stati Uniti, ha affermato che alcune donne sono ancora tenute in ostaggio per non permettere loro di raccontare quello che hanno subito durante la loro in prigionia. Mentre la sessione era in corso, migliaia di manifestanti si sono riuniti davanti al quartier generale delle Nazioni Unite a New York, per protestare contro ildella comunità internazionale sulla violenza sessuale commessa dai terroristi di Hamas contro le donne israeliane. Gilad Erdan l’ambasciatore di Israele all’Onu nel suo ...