Il rosso è ancora alto | ma Friedkin dimezza le perdite | ecco il bilancio della Roma

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)una tre cifre, ma il miglioramento dei contiè evidente. I vertici del club giallohanno approvato ilchiuso lo scorso 30 giugno (riferito alla stagione calcistica 2022-2023) con una perdita pari a 102,7 milioni di euro. Una sfalciata netta al risultato negativo dell'annata precedente, dove la perdita consolidata era stata di 219,3 milioni (si veniva da un -204 e un -185,3). A far felici i- che possiedono il 100% del club dopo l'uscita dalla Borsa e lo hanno trasformato in una Srl - sono entrambe le voci principali, quella dei ricavi, in netto aumento, e quella dei costi, dove è stato effettuato un importante taglio. In particolare i primi sono stati pari a 277,1 milioni, per una crescita di 70,3 milioni. Giù di 50 ...