(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In una recente intervistaha confessato di avere un solosulla sua carriera: il cinema. E la showgirl si è detta pronta a provarci con un ruolo decisamente sui generis

Altre News in Rete:

Lorenzo Ruzza, "con il test del sonaglio scopro se l'orologio di lusso è falso"

Un giorno, all', ci buttarono fuori anche da quella. Quando mi ritrovai a dormire su un bus, l'... Non ho nessun. Ogni 5 anni cambio e infatti sta entrando in ballo la vendita di borse e ...

Il rimpianto di Alba Parietti: "Io perfetta nei panni di una vecchia trans" ilGiornale.it

Under 17 Regionali: Alba Calcio-Derthona 2-3, le interviste Tuttosport

Il rimpianto di Alba Parietti: "Io perfetta nei panni di una vecchia trans"

In una recente intervista Alba Parietti ha confessato di avere un solo rimpianto sulla sua carriera: il cinema. E la showgirl si è detta pronta a provarci con un ruolo decisamente sui generis ...

Alba Parietti: “Vorrei recitare come trans in un film. Sul matrimonio…”

Curiosa intervista all’Adnkonos per Alba Parietti che ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e lavorativa compresi alcuni rimpianti e sogni ancora nel cassetto da voler realizzare. Non ...