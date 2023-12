Il prezzo medio della benzina scende sotto la soglia psicologica | il dato

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ci è voluto qualche giorno più del previsto, ma alla fine ilnazionaleè scesoladi 1,8 euro/litro, toccando un nuovo minimo dell'anno. Giù anche il gasolio, sui livelli di fine luglio-inizio agosto. Lieve rimbalzo per le quotazioni dei prodotti raffinati, Brent ancora in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati die diesel. Per IP si registra un ribasso di 2 cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: ...