Il Premio Euro Mediterraneo a Gravina e Montella

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gabriele, presidente della Figc, e Vincenzo, ct della nazionale turca, sono solo due di alcuni personaggi ai quali domani verrà riconosciuto in Campidoglio, a partire dalle 15.30, il ...

Tantissimi, poi, gli altri ospiti invitati, tra questi anche il presidente della Federcalcio turca, Mehmet Büyükeki, e quelli presenti che riceveranno ilMediterraneo 2023 per il loro ...

Gabriele Gravina, presidente della Figc, e Vincenzo Montella, ct della nazionale turca, sono solo due di alcuni personaggi ai quali domani verrà riconosciuto in Campidoglio, a partire dalle 15. (ANSA) ...