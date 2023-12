Il “Ponte sullo Stretto” utile al nord più che al sud

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 5 didembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Dopo tanto propagandismo, forse sta arrivando il giorno della verità. Salvini si scopre. A una riunione “leghista” di imprenditori e uomini d’affari, dice chiaro chiaro che, con la costruzione dell’infrastruttura calabro-sicula, alla Lombardia arriverà un incremento del pil del 30 per cento equivalente a 5,6 miliardi di euro. In più 10 mila posti di lavoro (di fronte ai 6 mila per Calabria e Sicilia che hanno 7 milioni di abitanti). ”La Lombardia è la prima regione a registrarne benefici”. C’è da chiedersi: le altre regioni leghiste, Piemonte e Veneto, che faranno? Come le stelle di Cronin staranno a guadare? Qual è la fetta di utilità che il vicepremier è coa “promettere” loro? Per quanto tempo durerà questa “commedia degli ...