Il ponte sullo Stretto s’ha da fare? Non lo so | ma due ragioni del No mi irritano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Era una notte buia e tempestosa… anzi no, quando giovane ingegnere 23enne di belle speranze e modesto aspetto varcavo il portone del terzo palazzo uffici di San Donato. La società che mi aveva assunto con la qualifica di industrial economist, da formare, era la Snamprogetti, società di engineering dell’Eni. All’epoca nella direzione strategie, retta dall’ingegner Parmeggiani, passavano tutti i progetti di rilevanza nazionale: dal Piano Porti italiano al piano di ristrutturazione dell’ex EGAM, che gestiva le miniere italiane, fino al piano energetico nazionale. Tra i suoi clienti non c’era solo il governo italiano, ricordo: ci occupammo dello Zimbabwe, del Messico e di tanti progetti sparsi per il mondo. In quegli anni c’era un giovane ministro rampante, Giorgio La Malfa, che lanciò il FIO, Fondo Investimenti Occupazione, che oltre alla redditività ...