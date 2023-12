Il Natale è Disney | i grandi classici da guardare durante le Feste

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Questa è la stagione giusta perin streaming idellee i nuovi originali su+! A+ è la casa dello streaming per eccellenza deidelle, dei nuovi originali e delle piùnovità dell’anno! La collezione “Buone” è tornata con nuovi originali esclusivi in anteprima, tra cui la seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi, Scivolando sulla neve, Diario di una schiappa a– Si salvi chi può! e altri ancora. La collezione comprende anche idelleche le famiglie potranno vedere e rivedere, come gli amati franchise cinematografici Mamma ho perso l’aereo, Frozen, che quest’anno celebra ...