Il migliore dei mondi

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) In , Maccio Capatonda è Ennio Storto, un uomo che affida la sua vita e il suo lavoro alla tecnologia. Una sera conosce una ragazza che gli piace ma da cui fugge per non subire delusioni, ma poco tempo dopo la ragazza va nel suo negozio di informatica ed elettronica per farsi...