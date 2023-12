Il menù perfetto della Vigilia e di Natale secondo la tradizione romana

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Manca sempre meno al, l’8 dicembre è ormai alle porte e con la Festa dell’Immacolata diamo ufficialmente il benvenuto al periodo più magico dell’anno. In questi giorni le famiglie si riuniscono per pranzare o cenare insieme sia allache il 25 o il 26 dicembre. Qual è ilda portare in tavola? Di seguito uno da preparare per la il 24 dicembre.: cosa preparare? Lavuole che ilcomprenda diverse specialità. Il primo piatto da portare in tavola è senza dubbio il brodo di arzilla, prelibatezzacucina natalizia: si tratta di una zuppa con broccoli e pasta ...