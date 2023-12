Il male non esiste | la recensione dell’ultimo film di Ry?suke Hamaguchi

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ry?sukeè indubbiamente uno dei registi più talentuosi del panorama cinematografico asiatico e mondiale. Nel 2015 si fa notare a Locarno con Happy Hour, un lungometraggio dalla durata imponente di 317 minuti, e nel 2018 si presenta a Cannes con Asako I e II. Ma la consacrazione internazionale arriva nel 2021, anno in cui sforna ben due, uno più bello dell’altro. Il primo, Il Gioco del Destino della Fantasia, viene premiato a Berlino con l’Orso d’Argento. Il secondo, Drive my Car, non solo ottiene a Cannes il prestigioso premio per la miglior sceneggiatura, ma trionfa agli Oscar vincendo la statuetta per il migliorinternazionale contro un certo È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Admancava, dunque, solamente la Mostra del Cinema di Venezia come importante fortino festivaliero da ...