Il gruppo Gedi e le finte pensioni | no al patteggiamento Ora il Gip ribalta tutto | 16 milioni di danni all' Inps

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Doccia gelata per De Benedettie le: no alIl Gip: "16 mln di danno all'" Segui su affaritaliani.it

Altre News in Rete:

Gedi e le finte pensioni: no al patteggiamento. '16 mln di danno all'Inps'

Doccia gelata per i De Benedetti , ex proprietari del. La vicenda dei prepensionamenti farlocchi - si legge su La Verità - non si chiuderà con un accordo tra le parti. Questa la ...

Gedi vende tutto, Radio Capital verso gli Angelucci Editoria.tv

Radio Capital agli Angelucci: le trattative con il gruppo Gedi Il Foglio

Forum dello Shipping: il video integrale dell'evento

Dalla geopolitica alla riforma dei porti: la decima edizione del Forum "Shipping and Intermodal Transport" si è tenuta all'auditorium ...

Acciaierie ex Ilva in allarme anche a Genova “A Cornigliano la fabbrica marcia solo al 20%”

«C’è attesa per capire se si esce dallo stallo e si può far ripartire il gruppo — spiega il segretario di Fiom Genova, Stefano Bonazzi — e c’è preoccupazione perché, aldilà di come potranno essere gli ...