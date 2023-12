Il governo italiano ha comunicato alla Cina l' uscita dalla Via della seta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'Italia esce ufficialmente dVia. Il ministero degli Esteri ha inviato all'ambasciata cinese in Italia un documento nel quale viene comunicata la volontà di non rinnovare l'accordo in scadenza nel marzo 2024. L'intenzione di fare un passo indietro era stata già manifestatanei mesi scorsi, ma mancava ancora il passo formale che secondo il memorandum doveva arrivare al massimo entro il 23 dicembre. Così è stato. Da Palazzo Chigi per il momento non commentano e d'altra parte da settimane l'esecutivo, così come i rappresentantiFarnesina, ha preferito mantenere un profilo basso sulla questione,ricercaformula diplomatica migliore per non compromettere i rapporti con Pechino. Nella lettera mandata dal ...