Il giubbotto bordato in shearling alla Top Gun è il classico versatile che fa decollare il look invernale

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una tendenza che ritorna allo scoccare della stagione (davvero) fredda. La giacca di montone foderata o bordata in, cult degli anni Ottanta, è tra i capisppiù gettonati per l’Inverno 2023/2024. Non solo nei mercatini e nei negozi vintage, ma anche in passerella. Giacca di montone: come abbinarla ispirandosi a cinque outfit chic X Leggi anche ...