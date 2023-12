Il giorno più bello | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilpiù: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, mercoledì 6 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ilpiùdel 2022 diretto da Andrea Zalone. Remake delfrancese C’est la vie – Prendila come viene del 2017. Nel cast Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Aurelio è un wedding planner pieno di debiti che cerca di vendere il suo business al migliore offerente, e l’unica offerta gli arriva proprio dal padre della sposa per cui sta organizzando la festa di matrimonio. Della sua squadra fanno parte l’acida Adele, che si impasticca per reggere la tensione, la responsabile del catering Serena, di cui Aurelio è l’amante, sposata con il fotografo ...